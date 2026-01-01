Stage de chants populaires italiens à Paris
Stage de chants populaires italiens à Paris samedi 24 janvier 2026.
Ce stage, animé et accompagné à la
guitare par Paola Niggi, s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent découvrir quelques chants populaires italiens issus de la tradition orale. L’étude des paroles et du contexte historique et géographique
précéderont l’apprentissage du chant choral.
Vous connaîtrez ainsi quelques
chansons parmi les plus célèbres du répertoire populaire italien dans une ambiance ludique.
Aucune
connaissance musicale n’est requise. En revanche, quelques notions d’italien
sont souhaitables ainsi que l’envie de chanter en italien !
Un samedi pas comme les autres en chantant l’Italie !
Le samedi 24 janvier 2026
de 13h00 à 17h00
payant
50 euros
Infos et inscriptions
Public adultes.
https://choralecanzonette.fr canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97