Stage de chants populaires italiens à Paris

Ce stage, animé et accompagné à la

guitare par Paola Niggi, s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent découvrir quelques chants populaires italiens issus de la tradition orale. L’étude des paroles et du contexte historique et géographique

précéderont l’apprentissage du chant choral.

Vous connaîtrez ainsi quelques

chansons parmi les plus célèbres du répertoire populaire italien dans une ambiance ludique.

Aucune

connaissance musicale n’est requise. En revanche, quelques notions d’italien

sont souhaitables ainsi que l’envie de chanter en italien !

Un samedi pas comme les autres en chantant l’Italie !

Le samedi 24 janvier 2026

de 13h00 à 17h00

payant

50 euros

Infos et inscriptions

Public adultes.

https://choralecanzonette.fr canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97



