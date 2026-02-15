STAGE DE CHAR À VOILE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins
STAGE DE CHAR À VOILE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins mardi 17 février 2026.
STAGE DE CHAR À VOILE
Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26
Vos prochains stages de char à voile à Saint-Brevin.
Toutes les dates de stages ICI>>>
Équipez-vous de chaussures fermées, de gants en plastique, d’une paire de lunettes de soleil et d’un coupe-vent.
D’autre dates sont possibles en semaine, n’hésitez pas à contacter le centre nautique de Saint-Brevin 02 40 64 49 41. .
Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement STAGE DE CHAR À VOILE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Saint Brevin