STAGE DE CHAR À VOILE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

STAGE DE CHAR À VOILE

Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Vos prochains stages de char à voile à Saint-Brevin.

Équipez-vous de chaussures fermées, de gants en plastique, d’une paire de lunettes de soleil et d’un coupe-vent.

D’autre dates sont possibles en semaine, n’hésitez pas à contacter le centre nautique de Saint-Brevin 02 40 64 49 41. .

Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr

L’événement STAGE DE CHAR À VOILE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Saint Brevin