Stage de Chi Kong des 6 sons Saint-Mathieu

Stage de Chi Kong des 6 sons Saint-Mathieu jeudi 7 août 2025.

Stage de Chi Kong des 6 sons

Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-07 16:00:00

2025-08-07

Venez assister à un stage de Chi Kong des 6 sons. C’est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. .

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72

