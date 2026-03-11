Stage de Chi Kong

Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Fabien Latouille vous donne rendez-vous pour un stage de Chi kong consacré aux yeux et à la vitalité. Retrouvez clarté visuelle et énergie globale !

Au programme

– Les fondations apprendre les méridiens clès de la vision.

– Energie Yang exercices de Qi Gong pour dynamiser et tonifier le corps.

– Le souffle du regard techniques pour amener l’énergie jusqu’aux yeux.

– Soin et détente ; pratique de l’auto-massage oculaire. .

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72

English :

