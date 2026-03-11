Stage de Chi Kong Oradour-sur-Vayres
Stage de Chi Kong Oradour-sur-Vayres samedi 14 mars 2026.
Stage de Chi Kong
Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Fabien Latouille vous donne rendez-vous pour un stage de Chi kong consacré aux yeux et à la vitalité. Retrouvez clarté visuelle et énergie globale !
Au programme
– Les fondations apprendre les méridiens clès de la vision.
– Energie Yang exercices de Qi Gong pour dynamiser et tonifier le corps.
– Le souffle du regard techniques pour amener l’énergie jusqu’aux yeux.
– Soin et détente ; pratique de l’auto-massage oculaire. .
Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72
