Stage de cinéma Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 14:30 – 17:00

Tarif 85€

Créative Maker organise durant les vacances d’automne un stage de découverte des techniques du cinéma pour les 12-15 ans, à travers des ateliers ludiques et collectifs et la réalisation d’un court-métrage. L’occasion pour les cinéastes en herbe et jeunes curieux de venir découvrir l’envers du décor d’un plateau de tournage, et de s’essayer, à travers un scénario écrit ensemble, au jeu d’acteur et à différents postes techniques tels que la prise de son, la caméra ou encore la réalisation. Le court-métrage réalisé est ensuite transmis aux familles via un lien Youtube.Programme du stage :Écriture d’un scénario, préparation pour le tournage, tournage, et montage si le temps le permet.Cet atelier s’adresse à tous les jeunes de 12 à 15 ans de Nantes souhaitant découvrir l’univers du cinéma et ses techniques. Les organisateurs limitent les groupes à 8 participants afin de garantir la qualité du stage.Du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 14 h 30 à 17 h, association Creative Maker, 70, rue de Coulmiers, Nantes. Tarif 85€.

