Stage de cinéma Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 14:30 – 17:00

Gratuit : non Tarif 95€ sur inscription Jeune Public

Créative Maker organise durant les vacances de février un stage de découverte des techniques du cinéma pour les 12-15 ans, à travers des ateliers ludiques et collectifs et la réalisation d’un court-métrage. L’occasion pour les cinéastes en herbe et jeunes curieux de venir découvrir l’envers du décor d’un plateau de tournage, et de s’essayer, à travers un scénario écrit ensemble, au jeu d’acteur et à différents postes techniques tels que la prise de son, la caméra ou encore la réalisation. Le court-métrage réalisé est ensuite transmis aux familles via un lien Youtube.Programme du stage :Écriture d’un scénario, préparation pour le tournage, tournage, et montage si le temps le permet.Cet atelier s’adresse à tous les jeunes de 12 à 15 ans de Nantes souhaitant découvrir l’univers du cinéma et ses techniques. Les organisateurs limitent les groupes à 8 participants afin de garantir la qualité du stage.Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026, de 14h30 à 17h, association Creative Maker, 70, rue de Coulmiers, Nantes. Tarif 95€.

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

