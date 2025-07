Stage de cinéma – Vacances d’été Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Stage de cinéma – Vacances d’été Studio Nantais – Creative Maker Nantes lundi 21 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-21 14:30 – 17:00

Gratuit : non 85 euros la semaine Jeune Public

Au programme : écriture de scénario, découverte des techniques de prise de vues et de sons, et tournage du film !Ces ateliers s’adressent à tous les jeunes de 12 à 15 ans souhaitant découvrir l’univers du cinéma et ses techniques. Nous limitons le groupe à 8 participant.e.s afin de garantir la qualité du stage.Du 21 au 25 juillet, de 14h30 à 17h, sur inscriptionUne cession de droits à l’image sera demandée en début de stage pour pouvoir partager le film réalisé avec les participant.e.s en fin de stage.

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/creative-maker/adhesions/stage-12-15-ans-21-au-25-juillet-2025