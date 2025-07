Stage de Cirque (1 journée, 3 journées ou 3 demi journées) Esplanade des Oeufs Cauterets

Début : 2025-08-12 09:30:00

fin : 2025-08-14 16:00:00

2025-08-12

Découverte, initiation et perfectionnement aux arts du cirque

Entre dans le monde merveilleux du cirque en pratiquant la jonglerie, l’équilibre sur objet et la voltige. Tout est prévu pour choisir ton instrument préféré (diabolo, balles, assiette chinoise, échasses, boule, monocycle, trapèze fixe, tissu aérien…),. Débutant ou chevronné, tu t’entraîneras ton rythme et sans danger.

Horaire :

Matin de 9h30 à 12 h

Après-midi de 13h30 à 16 h

Locaux et Accueil Salle des Pas Perdu 1 er étage à coté du Cinéma Esplanade des Œufs 65110 Cauterets à partir de 9 h15. (Garderie organisée sur le temps de midi)

Tarifs 20 € par journée 50 € pour 3 journées 35 € pour trois demi-journées

La fin du stage sera marquée d’un temps fort par une démonstration vers 15h45 (le jeudi ) pour tous les parents et accompagnants.

Informations www.cirkenvalet.fr

Inscription:

Par e-mail cirkenvalet@gmail.com Par téléphone au 06 45 92 00 68 ou Par plateforme d’inscription (carte bancaire) https://urls.fr/lyFjbS

Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 92 00 68

English :

Discovery, initiation and improvement in circus arts

Enter the wonderful world of the circus and practice juggling, balancing and acrobatics. There’s everything you need to choose your favorite instrument (diabolo, balls, Chinese plate, stilts, ball, unicycle, fixed trapeze, aerial fabric, etc.). Whether you’re a beginner or a seasoned performer, you’ll train at your own pace and without danger.

Schedule :

Morning: 9:30 a.m. to 12 p.m

Afternoon: 1:30 pm to 4 pm

Venue and welcome: Salle des Pas Perdu ? 1st floor next to the Cinéma ? Esplanade des ?ufs 65110 Cauterets from 9.15 am. (Day-care organized at lunchtime)

Prices: 20 ? per day ? 50 ? for 3 days ? 35 ? for three half-days

The end of the course will be marked by a demonstration at around 3:45pm (Thursday) for all parents and accompanying adults.

Information: www.cirkenvalet.fr

Registration:

By e-mail: cirkenvalet@gmail.com By telephone: 06 45 92 00 68 or By registration platform (credit card): https://urls.fr/lyFjbS

German :

Entdeckung, Einführung und Perfektionierung der Zirkuskünste

Tritt ein in die wunderbare Welt des Zirkus und übe dich im Jonglieren, Balancieren und Voltigieren. Es ist alles vorhanden, um dein Lieblingsinstrument auszuwählen (Diabolo, Bälle, chinesischer Teller, Stelzen, Kugel, Einrad, festes Trapez, Lufttuch usw.). Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, du kannst in deinem eigenen Rhythmus und ohne Gefahr trainieren.

Stundenplan:

Morgens von 9:30 bis 12:00 Uhr

Nachmittags von 13.30 bis 16 Uhr

Räumlichkeiten und Empfang: Salle des « Pas Perdu » ? 1. Stock neben dem Kino ? Esplanade des ?ufs 65110 Cauterets ab 9:15 Uhr. (Während der Mittagszeit wird eine Kinderbetreuung organisiert.)

Preise: 20 ? pro Tag ? 50 ? für drei Tage ? 35 ? für drei halbe Tage

Das Ende des Praktikums wird durch eine Vorführung gegen 15.45 Uhr (am Donnerstag ) für alle Eltern und Begleitpersonen als Höhepunkt markiert.

Informationen: www.cirkenvalet.fr

Anmeldung:

Per E-Mail: cirkenvalet@gmail.com Telefonisch unter 06 45 92 00 68 oder per Anmeldeplattform (Kreditkarte): https://urls.fr/lyFjbS

Italiano :

Scoprire, introdurre e perfezionare le arti circensi

Entrate nel meraviglioso mondo del circo praticando la giocoleria, l’equilibrio sugli oggetti e l’acrobatica. C’è tutto il necessario per scegliere il proprio strumento preferito (diabolo, palline, piatto cinese, trampoli, palla, monociclo, trapezio fisso, tessuto aereo…). Che siate principianti o esperti, vi allenerete al vostro ritmo e senza rischi.

Orario:

Mattina dalle 9.30 alle 12.00

Pomeriggio dalle 13.30 alle 16.00

Luogo e accoglienza: Salle des Pas Perdu? 1° piano, accanto al cinema Esplanade des ?ufs 65110 Cauterets dalle 9.15. (Assistenza ai bambini organizzata all’ora di pranzo)

Prezzi: 20 ? al giorno ? 50 ? per 3 giorni ? 35 ? per tre mezze giornate

La fine del corso sarà segnata da una dimostrazione alle 15.45 circa (giovedì) per tutti i genitori e gli accompagnatori.

Informazioni: www.cirkenvalet.fr

Per iscriversi:

Per e-mail: cirkenvalet@gmail.com Per telefono: 06 45 92 00 68 o Per piattaforma di registrazione (carta di credito): https://urls.fr/lyFjbS

Espanol :

Descubrir, introducir y perfeccionar las artes circenses

Adéntrate en el maravilloso mundo del circo practicando malabares, equilibrios sobre objetos y acrobacias. Dispondrá de todo lo necesario para elegir su instrumento favorito (diábolo, bolas, plato chino, zancos, pelota, monociclo, trapecio fijo, tela aérea, etc.). Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, te entrenarás a tu ritmo y sin peligro.

Horarios :

Mañana de 9h30 a 12h00

Tarde de 13h30 a 16h00

Lugar y acogida: Salle des Pas Perdu ? 1er piso junto al cine ? Esplanade des ?ufs 65110 Cauterets a partir de las 9.15 h. (Servicio de guardería organizado a la hora del almuerzo)

Precios: 20€ por día ? 50€ por 3 días ? 35 ¤ por tres medias jornadas

El final del curso estará marcado por una demostración hacia las 15h45 (jueves) para todos los padres y acompañantes.

Información: www.cirkenvalet.fr

Para inscribirse

Por correo electrónico: cirkenvalet@gmail.com Por teléfono: 06 45 92 00 68 o Por plataforma de inscripción (tarjeta de crédito): https://urls.fr/lyFjbS

