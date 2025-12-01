Stage de cirque 12/14 ans Complexe sportif Mauges-sur-Loire

Stage de cirque 12/14 ans

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 16:15:00

2025-12-26

Profitez d’un stage de cirque à Montjean-sur-Loire pendant les vacances de Noël.

Stages de cirque pendant les vacances de noël !

Stages, destinés aux enfants de 12 à 14 ans durant les vacances scolaires.

Les stages sont proposés afin de faire découvrir les arts circassiens auprès des plus jeunes au travers de parcours acrobatiques, des jeux et de théâtre. .

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr

English :

Enjoy a circus workshop in Montjean-sur-Loire during the Christmas vacations.

L’événement Stage de cirque 12/14 ans Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges