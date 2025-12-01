Stage de cirque 12/14 ans Complexe sportif Mauges-sur-Loire
Stage de cirque 12/14 ans Complexe sportif Mauges-sur-Loire vendredi 26 décembre 2025.
Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 16:15:00
2025-12-26
Profitez d’un stage de cirque à Montjean-sur-Loire pendant les vacances de Noël.
Stages de cirque pendant les vacances de noël !
Stages, destinés aux enfants de 12 à 14 ans durant les vacances scolaires.
Les stages sont proposés afin de faire découvrir les arts circassiens auprès des plus jeunes au travers de parcours acrobatiques, des jeux et de théâtre. .
Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr
English :
Enjoy a circus workshop in Montjean-sur-Loire during the Christmas vacations.
