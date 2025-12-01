Stage de cirque 3-5 ans Complexe sportif Mauges-sur-Loire

Stage de cirque 3-5 ans

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Profitez d’un stage de cirque à Montjean-sur-Loire pendant les vacances de Noël.

Stages de cirque pendant les vacances de noël !

Stages, destinés aux enfants de3-5 ans* accompagné d’un adulte durant les vacances scolaires.

Les stages sont proposés afin de faire découvrir les arts circassiens auprès des plus jeunes au travers de parcours acrobatiques, des jeux et de théâtre. .

Complexe sportif 94 Route du Mesnil Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 60 99 41 cirque@ciedartdart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a circus workshop in Montjean-sur-Loire during the Christmas vacations.

L’événement Stage de cirque 3-5 ans Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges