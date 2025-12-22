Stage de cirque 3-6 ans et 7 ans et +, Rue de la Mairie Mauges-sur-Loire

Stage de cirque 3-6 ans et 7 ans et +

Rue de la Mairie Beausse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-27 10:30:00

2026-02-23

Une semaine de vacances pour s’exprimer, s’amuser et monter sur scène, quel que soit son âge ou son expérience avec un stage de cirque à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes..

Pendant les vacances scolaires de février des stages de Cirque sont proposés pour permettre à chacun de découvrir et s’initier dans une ambiance ludique et créative. Ouverts à tous les âges et à tous les profils, ces stages sont pensés comme un véritable temps de rencontre, d’expression et de partage.

Les stages Cirque, encadrés par la compagnie Roule ta boule, invitent les participant·es à explorer les disciplines circassiennes — équilibre, jonglage, acrobaties — .

Point d’orgue de la semaine, les spectacles de fin de stages auront lieu le samedi 28 février 2026, de 16h à 18h30, à la salle Bélisa de Beausse. Un moment convivial et festif, ouvert au public, pour découvrir le travail accompli et applaudir l’énergie créative des stagiaires. .

Rue de la Mairie Beausse Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 27 50 39 plume.emois@yahoo.com

English :

A week?s vacation to express yourself, have fun and get on stage, whatever your age or experience, with a circus workshop in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes.

