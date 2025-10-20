Stage de cirque à l’AFCA Quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-22
2025-10-20
Stage de cirque
– 9h30 à 11h30 4-6ans / 42€
– 13h30-16h30 7ans et + / 60 €
Au programme jonglerie, acrobatie, équilibre sur objet, discipline aérienne, expression
inscriptions et renseignements au 05 58 71 66 94 .
Quartier de la plaine Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
