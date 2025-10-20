Stage de cirque à l’AFCA Quartier de la plaine Aire-sur-l’Adour

Quartier de la plaine Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-22

2025-10-20

Stage de cirque

– 9h30 à 11h30 4-6ans / 42€

– 13h30-16h30 7ans et + / 60 €

Au programme jonglerie, acrobatie, équilibre sur objet, discipline aérienne, expression

inscriptions et renseignements au 05 58 71 66 94 .

Quartier de la plaine Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

