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Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille

Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille lundi 13 avril 2026.

Adresse : La Confiserie 70 rue du Bon secours

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-13T

Fin : 2026-04-16T

Tarif :

Wimille

Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène

La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-13

Durant les vacances de Février, place aux ateliers d’initiation où chacun s’exprimera à travers la palette artistique des plus grands chapiteaux du monde.   .

La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 79 01 31  culture@wimille.fr

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English :

L’événement Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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