Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille
Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille lundi 13 avril 2026.
Wimille
Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène
La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-13
Durant les vacances de Février, place aux ateliers d’initiation où chacun s’exprimera à travers la palette artistique des plus grands chapiteaux du monde. .
La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 79 01 31 culture@wimille.fr
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English :
L’événement Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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