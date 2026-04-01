Wimille

Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène

La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-13

Durant les vacances de Février, place aux ateliers d’initiation où chacun s’exprimera à travers la palette artistique des plus grands chapiteaux du monde. .

La Confiserie 70 rue du Bon secours Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 79 01 31 culture@wimille.fr

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English :

L’événement Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale