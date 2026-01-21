Stage de cirque avec Acroballe Circus Gymnase Blaise Pascal Nevers

Stage de cirque avec Acroballe Circus

Acroballe Circus vous propose un stage pendant les vacances, du 9 au 13 février.

Retrouvons-nous au gymnase Blaise Pascal au 32 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny pour pratiquer nos arts du cirque favoris.

Un créneau pour les petits de 5 à 9 ans le matin (10h30 à 12h) et un créneau l’après-midi pour les 10 ans et plus (13h30 à 15h30).

Tarifs de 42.60€ à 47.60€.

N’oubliez pas de bien nous transmettre toutes les informations d’inscriptions Nom(s), Prénom(s), Date de naissance, Téléphone et Code Postal.

Vous pouvez nous contacter par notre mail acroballecircus@yahoo.fr ou par téléphone au 06 75 39 07 86. .

