Stage de cirque avec Acroballe Circus Gymnase Blaise Pascal Nevers

Acroballe Circus vous propose un stage pendant les vacances, du 9 au 13 février.
Retrouvons-nous au gymnase Blaise Pascal au 32 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny pour pratiquer nos arts du cirque favoris.
Un créneau pour les petits de 5 à 9 ans le matin (10h30 à 12h) et un créneau l’après-midi pour les 10 ans et plus (13h30 à 15h30).
Tarifs de 42.60€ à 47.60€.
N’oubliez pas de bien nous transmettre toutes les informations d’inscriptions Nom(s), Prénom(s), Date de naissance, Téléphone et Code Postal.
Vous pouvez nous contacter par notre mail acroballecircus@yahoo.fr ou par téléphone au 06 75 39 07 86. .
