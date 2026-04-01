Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère Dojo Espace Gemme Sanguinet
Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère Dojo Espace Gemme Sanguinet lundi 13 avril 2026.
Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère
Dojo Espace Gemme 263 Avenue du Born Sanguinet Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Envie de découvrir ou de perfectionner la pratique des arts du cirque ? Ce stage est ouvert aux enfants à partir de 4 ans, de tous niveaux ! Jonglerie, acrobatie, équilibre sur objets ou encore disciplines aériennes chacun évolue à son rythme dans une ambiance à la fois ludique et sécurisée.
La pause du midi peux se fait sur place, pensez à prévoir un pique-nique.
Réservation par mail dès maintenant !
Au plaisir de vous accueillir, à bientôt ! .
Dojo Espace Gemme 263 Avenue du Born Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 11 14 cirkensphere@gmail.com
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English : Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère
L’événement Stage de cirque avec l’école de cirque Cirk’en sphère Sanguinet a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grands Lacs