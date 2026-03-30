Stage de cirque

Stade Métayer Salle Reverhos Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Initiation ludique à différentes techniques de cirque (acrobatie, fil de fer, boule, rola bola, jonglage, …).

Une semaine de stage pour s’initier, se perfectionner, s’exprimer, afin de (re)goûter aux plaisirs des Arts du Cirque.

Du 13 au 17 avril de 10 h à 12 h: Découverte pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarif: 65 € + adhésion Cie: 10 €

Du 13 au 17 avril de 14 h à 16 h: Découverte pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarif: 65 € + adhésion Cie: 10 €

Du 13 au 17 avril de 16 h 30 à 17 h 30: Mini circus pour les enfants de 3 à 5 ans.

Tarif: 50 € + adhésion Cie: 10 € .

Stade Métayer Salle Reverhos Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 16 28 cirque.lazuli@gmail.com

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English : Stage de cirque

L’événement Stage de cirque Bressuire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais