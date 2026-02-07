Stage de cirque Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Exploration circassienne par des petits exercices d’expression corporelle, des acrobaties, du jonglage et de la manipulation d’objets.

Plongez dans l’univers du cirque et partez à l’aventure d’une exploration circassienne créative, dynamique et pleine de surprises.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

20, 25 euros la semaine.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T11:30:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T11:30:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T11:30:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T11:30:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T11:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire

