Stage de cirque Château-Chervix

Chamousseau Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-19 2026-02-25 2026-03-25 2026-04-07 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-27
Circ’ à Pic vous propose des Stages Cirque parents -enfants (de18 mois à 5 ans) de Janvier à Mars et pour les enfants de 6 à 12 ans en Février et Avril.
Vos enfants pourront s’initier ou se perfectionner dans différentes disciplines circassiennes telles que la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre sur objets et le jeu d’acteur.
En Mai et Juin des weekends Portés acrobatiques et acrobatie , Mât chinois découverte adultes et Equilibre sur les mains .
Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le monde fascinant du cirque ! .
Chamousseau Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 68 72 76 circapic@gmail.com
English : Stage de cirque
