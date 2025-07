Stage de cirque Coyotes Production avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage

Stage de cirque Coyotes Production avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage lundi 7 juillet 2025.

Stage de cirque Coyotes Production

avenue de la Premiere Armée Complexe sportif Jean Bouin Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-07

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-07-07 2025-08-26

Venez tester les arts du cirque dans une ambiance fun et bienveillante avec Coyotes Productions.

.

avenue de la Premiere Armée Complexe sportif Jean Bouin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 95 91 16 coyotes.productions@gmail.com

English :

Come and try your hand at circus arts in a fun and friendly atmosphere with Coyotes Productions.

German :

Testen Sie die Zirkuskünste in einer lustigen und wohlwollenden Atmosphäre mit Coyotes Productions.

Italiano :

Venite a provare le arti circensi in un’atmosfera divertente e amichevole con Coyotes Productions.

Espanol :

Ven a probar las artes circenses en un ambiente divertido y agradable con Coyotes Productions.

L’événement Stage de cirque Coyotes Production Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-06-26 par Valence Romans Tourisme