Stage de cirque enfants Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage

Stage de cirque enfants

Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

2026-02-16 2026-04-13

Coyotes Productions vous propose des stages de cirque pour enfants sur toute la saison 2025/2026 décomposés en un groupe pour les 6/14 ans et un pour les 3/5 ans ! Venez nombreux !

Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 69 87 41 coyotes.productions@gmail.com

English :

Coyotes Productions is offering circus workshops for children throughout the 2025/2026 season, divided into one group for 6/14 year-olds and one for 3/5 year-olds! Come one, come all!

