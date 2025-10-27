Stage de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc

Stage de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc lundi 27 octobre 2025.

Stage de cirque enfants

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 09:45:00

fin : 2025-10-28 16:45:00

Date(s) :

2025-10-27

Stage de Cirque avec Circ’Adour !

Pendant les vacances scolaires, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique !

✨ Au programme jonglage, équilibre sur objets, acrobaties…

Deux créneaux selon l’âge

Lundi et mardi pour les 5 à 7 ans

Mercredi et jeudi pour les 8 à 12 ans

Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant !

.

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com

English :

? Circus training with Circ’Adour!

During the school vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop!

? On the program: juggling, balancing on objects, acrobatics…

?? Two slots according to age

? Monday and Tuesday: for 5- to 7-year-olds

? Wednesday and Thursday: for ages 8 to 12

A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn while marvelling!

German :

? Zirkuspraktikum mit Circ’Adour!

Während der Schulferien lädt Circ’Adour junge Nachwuchsartisten ein, die Zirkuskünste bei einem spielerischen und dynamischen Workshop zu entdecken!

? Auf dem Programm stehen Jonglieren, Balancieren auf Objekten, Akrobatik…

?? Zwei Zeitfenster je nach Alter:

? Montag und Dienstag: für Kinder von 5 bis 7 Jahren

? Mittwoch und Donnerstag: für 8- bis 12-Jährige

Eine tolle Gelegenheit, um Spaß zu haben, die Motorik zu entwickeln und mit Staunen zu lernen!

Italiano :

? Laboratorio di circo con Circ’Adour!

Durante le vacanze scolastiche, Circ’Adour invita i giovani artisti in erba a scoprire le arti circensi in un laboratorio divertente e dinamico!

? In programma: giocoleria, equilibrismo, acrobatica…

?? Due orari a seconda dell’età:

? Lunedì e martedì: per bambini dai 5 ai 7 anni

? Mercoledì e giovedì: per bambini da 8 a 12 anni

Una grande opportunità per divertirsi, sviluppare le capacità motorie e imparare meravigliandosi!

Espanol :

? ¡Taller de circo con Circ’Adour!

Durante las vacaciones escolares, Circ’Adour invita a los jóvenes artistas en ciernes a descubrir las artes circenses en un taller lúdico y dinámico

? En el programa: malabares, equilibrios sobre objetos, acrobacias…

?? Dos horarios en función de la edad:

? Lunes y martes: para niños de 5 a 7 años

? Miércoles y jueves: de 8 a 12 años

Una gran oportunidad para divertirse, desarrollar la motricidad y aprender maravillándose

