Stage de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : – – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 09:45:00
fin : 2025-10-28 16:45:00
Date(s) :
2025-10-27
Stage de Cirque avec Circ’Adour !
Pendant les vacances scolaires, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique !
✨ Au programme jonglage, équilibre sur objets, acrobaties…
Deux créneaux selon l’âge
Lundi et mardi pour les 5 à 7 ans
Mercredi et jeudi pour les 8 à 12 ans
Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant !
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com
English :
? Circus training with Circ’Adour!
During the school vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop!
? On the program: juggling, balancing on objects, acrobatics…
?? Two slots according to age
? Monday and Tuesday: for 5- to 7-year-olds
? Wednesday and Thursday: for ages 8 to 12
A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn while marvelling!
German :
? Zirkuspraktikum mit Circ’Adour!
Während der Schulferien lädt Circ’Adour junge Nachwuchsartisten ein, die Zirkuskünste bei einem spielerischen und dynamischen Workshop zu entdecken!
? Auf dem Programm stehen Jonglieren, Balancieren auf Objekten, Akrobatik…
?? Zwei Zeitfenster je nach Alter:
? Montag und Dienstag: für Kinder von 5 bis 7 Jahren
? Mittwoch und Donnerstag: für 8- bis 12-Jährige
Eine tolle Gelegenheit, um Spaß zu haben, die Motorik zu entwickeln und mit Staunen zu lernen!
Italiano :
? Laboratorio di circo con Circ’Adour!
Durante le vacanze scolastiche, Circ’Adour invita i giovani artisti in erba a scoprire le arti circensi in un laboratorio divertente e dinamico!
? In programma: giocoleria, equilibrismo, acrobatica…
?? Due orari a seconda dell’età:
? Lunedì e martedì: per bambini dai 5 ai 7 anni
? Mercoledì e giovedì: per bambini da 8 a 12 anni
Una grande opportunità per divertirsi, sviluppare le capacità motorie e imparare meravigliandosi!
Espanol :
? ¡Taller de circo con Circ’Adour!
Durante las vacaciones escolares, Circ’Adour invita a los jóvenes artistas en ciernes a descubrir las artes circenses en un taller lúdico y dinámico
? En el programa: malabares, equilibrios sobre objetos, acrobacias…
?? Dos horarios en función de la edad:
? Lunes y martes: para niños de 5 a 7 años
? Miércoles y jueves: de 8 a 12 años
Una gran oportunidad para divertirse, desarrollar la motricidad y aprender maravillándose
