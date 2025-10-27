STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT LES HARAS Saint-Gaudens
L’activité parfaite pour occuper votre enfant durant les vacances de la Toussaint !
Places limitées, pensez à réserver ;) 35 .
LES HARAS 7 Rue Lavoisier Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie asso3asaintgaudens@gmail.com
English :
The perfect activity to keep your child busy during the All Saints’ Day vacations!
German :
Die perfekte Aktivität, um Ihr Kind während der Allerheiligenferien zu beschäftigen!
Italiano :
L’attività perfetta per tenere occupato il bambino durante le vacanze di Ognissanti!
Espanol :
La actividad perfecta para mantener a su hijo ocupado durante las vacaciones de Todos los Santos
