STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT LES HARAS Saint-Gaudens

STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT

STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT LES HARAS Saint-Gaudens lundi 27 octobre 2025.

STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT

LES HARAS 7 Rue Lavoisier Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-29

Date(s) :
2025-10-27

L’activité parfaite pour occuper votre enfant durant les vacances de la Toussaint !
Places limitées, pensez à réserver ;) 35  .

LES HARAS 7 Rue Lavoisier Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   asso3asaintgaudens@gmail.com

English :

The perfect activity to keep your child busy during the All Saints’ Day vacations!

German :

Die perfekte Aktivität, um Ihr Kind während der Allerheiligenferien zu beschäftigen!

Italiano :

L’attività perfetta per tenere occupato il bambino durante le vacanze di Ognissanti!

Espanol :

La actividad perfecta para mantener a su hijo ocupado durante las vacaciones de Todos los Santos

L’événement STAGE DE CIRQUE ET THÉÂTRE ENFANT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE