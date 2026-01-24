Stage de cirque Salle multi-activités Issigeac

Stage de cirque

Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez participer à l’atelier cirque organisé par l’Amicale Laïque, pour petits et grands ! Au programme jonglerie, acrobatie, équilibre et jeu d’acteur pour une super expérience ludique. Rejoignez-nous pour un moment de rire et de découverte !

Inscription obligatoire. .

Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 45 37 amicalelaiqueissigeac@gmail.com

