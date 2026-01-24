Stage de cirque Salle multi-activités Issigeac
Stage de cirque Salle multi-activités Issigeac vendredi 13 février 2026.
Stage de cirque
Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez participer à l’atelier cirque organisé par l’Amicale Laïque, pour petits et grands ! Au programme jonglerie, acrobatie, équilibre et jeu d’acteur pour une super expérience ludique. Rejoignez-nous pour un moment de rire et de découverte !
Inscription obligatoire. .
Salle multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 45 37 amicalelaiqueissigeac@gmail.com
