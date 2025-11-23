Stage de cirque La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand
17 Lieu-dit Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : 65 – 65 – EUR
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
2026-02-09
TANGRAM Espace culturel et éthique
Accueil des inscrits dans le perchoir de l’association.
Une grange aménagée de 60 m2. Espace idéal pour décourvir le cirque la boule, le trapèze, le tissu aérien, le fil, la jonglerie et l’acrobatie… Une activité propice pour s’épanouir, dépasser ses peurs, s’amuser tout en apprenant, canaliser son énergie, se concentrer, apprendre à apprendre, favoriser l’entraide et la solidarité…
Création d’un spectacle de fin de stage.
Stage accessible dès 4 ans .
17 Lieu-dit Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 15 75 tangram@ecomail.fr
