STAGE DE CIRQUE Langogne
STAGE DE CIRQUE Langogne lundi 20 octobre 2025.
STAGE DE CIRQUE
Langogne Lozère
Tarif : 90 – 90 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-20
Initiez-vous aux arts du cirque lors de ce stage pluridisciplinaire qui mêlera diverses pratiques (acrobatie, jonglage, objets d’équilibre, jeu clownesque…) animé par Kelsey du Collectif Mom.
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35
English :
Introduce yourself to the circus arts in this multi-disciplinary workshop featuring acrobatics, juggling, balancing, clowning and more, led by Kelsey from Collectif Mom.
For children aged 3 to 12.
Registration required, places limited.
German :
In diesem multidisziplinären Workshop, der verschiedene Praktiken (Akrobatik, Jonglieren, Gleichgewichtsobjekte, clowneskes Spiel…) miteinander verbindet, werden Sie von Kelsey vom Collectif Mom in die Zirkuskunst eingeführt.
Für Kinder von 3 bis 12 Jahren.
Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.
Italiano :
Imparate a conoscere le arti circensi in questo laboratorio multidisciplinare che combina acrobazie, giocoleria, equilibrismo, clownerie e altro ancora, condotto da Kelsey di Collectif Mom.
Per bambini dai 3 ai 12 anni.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati.
Espanol :
Aprende sobre las artes circenses en este taller multidisciplinar que combina acrobacias, malabares, equilibrios, clown y mucho más, dirigido por Kelsey de Collectif Mom.
Para niños de 3 a 12 años.
Inscripción obligatoria, plazas limitadas.
