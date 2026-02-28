Stage de cirque

Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-13

L’association Un Air de Cirque propose un stage d’initiation aux arts du cirque à Lavardac, destiné aux enfants de 4 à 6 ans et aux jeunes de 7 à 16 ans. Jonglage, équilibre, acrobaties ou encore expression corporelle une belle occasion de découvrir l’univers du cirque de manière ludique et adaptée à chaque âge.

Encadrés par des intervenants spécialisés, les participants développeront coordination, confiance et créativité tout au long du stage.

Moment fort le dernier jour, les jeunes artistes présenteront un petit spectacle devant leurs familles pour partager le fruit de leur apprentissage.

Sur inscription www.unairdecirque.fr .

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 73 29 21 unairdecirque@gmail.com

