STAGE DE CIRQUE

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Stage de cirque du 23 au 27 février à la salle des fêtes de Lunas par l’association La Petite Passoire

Stage de cirque du 23 au 27 février à la salle des fêtes de Lunas par l’association La Petite Passoire .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 81 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus workshop from February 23 to 27 at the Lunas village hall, organized by the La Petite Passoire association

L’événement STAGE DE CIRQUE Lunas a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB