STAGE DE CIRQUE

1 Route de Saint-André Montespan Haute-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-02

En piste avec Vol’tige ! Découvrez le stage de cirque proposé par l’association.

Stage de Cirque à Montespan En piste les 6-12 ans !

Aérien & trampoline trapèze fixe, tissu, cerceau… et trampoline !

Lundi 2 & mardi 3 mars 2026 10h30 12h00 20 € par jour Pour les enfants de 6 à 12 ans

Sous chapiteau en salle couverte, les enfants découvriront ou approfondiront les disciplines aériennes dans un cadre ludique et dynamique.

Grande nouveauté la salle est désormais équipée d’un trampoline olympique ! .

1 Route de Saint-André Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net

English :

On stage with Vol?tige! Discover the circus workshop offered by the association.

L’événement STAGE DE CIRQUE Montespan a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE