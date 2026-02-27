STAGE DE CIRQUE Montespan
STAGE DE CIRQUE Montespan lundi 2 mars 2026.
STAGE DE CIRQUE
1 Route de Saint-André Montespan Haute-Garonne
En piste avec Vol’tige ! Découvrez le stage de cirque proposé par l’association.
Stage de Cirque à Montespan En piste les 6-12 ans !
Aérien & trampoline trapèze fixe, tissu, cerceau… et trampoline !
Lundi 2 & mardi 3 mars 2026 10h30 12h00 20 € par jour Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sous chapiteau en salle couverte, les enfants découvriront ou approfondiront les disciplines aériennes dans un cadre ludique et dynamique.
Grande nouveauté la salle est désormais équipée d’un trampoline olympique ! .
1 Route de Saint-André Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net
English :
On stage with Vol?tige! Discover the circus workshop offered by the association.
