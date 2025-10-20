Stage de Cirque par la Compagnie Altitude à Gumery Gumery

21 Grande Rue Gumery Aube

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025

Le stage sera animé par Didier Pasquette, funambule, professeur de cirque, diplômé d’Etat et Aurélie Horde, artiste, trapéziste, spécialiste du tissu aérien, metteuse en scène, professeure de cirque diplômée d’Etat.

Ils seront assistés de Patricia Pasquette-Dusaillant, professeure des écoles, présidente de la CIE ALTITUDE, de Lucile Magniez, ancienne et fidèle élève de l’Atelier.

Horaires des groupes, du lundi au jeudi, à Gumery

– Groupe découverte, 4-6 ans 9h15-10h45

– Groupe Initiation, 7-9 ans 11h00-12h30

– Groupe approfondissement, 10-13 ans 14h30-16h30

– Groupe Perfectionnement, 14 ans et plus 16h45-19h00

Le vendredi 27 octobre répétition générale au théâtre de Nogent sur Seine

– RDV à 10h00 pour les groupes découverte et initiation , environ 1h30 à 2 h de répétitions

– RDV à 14h30 pour les groupes approfondissement et perfectionnement , répétitions jusqu’à 17h

Les enfants des groupes Découverte et Initiation sont attendus à 17h30 pour les préparatifs, maquillages et costumes

Nous aurons besoin de parents pour nous aider à encadrer les groupes au théâtre, maquiller, costumer les enfants.

Les spectateurs seront attendus à partir de 18h30 au théâtre,

Début du spectacle 19h00

TARIFS du stage

5 jours de stage

– 79 € par enfant pour les groupes Découverte et Initiation

– 85 € par enfant pour les groupes Approfondissement et Perfectionnement

+ 10€ d’adhésion annuelle pour les nouveaux inscrits et pour les renouvellements

d’adhésion (par enfant).

Tarif famille

A partir de 2 enfants inscrits (de la même fratrie) 5€ de réduction pour le deuxième et pour le troisième.

INSCRIPTIONS

Les élèves adhérents de l’Atelier Cirque sont prioritaires mais confirmez-nous la participation de votre enfant très rapidement, car nous avons beaucoup de nouvelles demandes.

Si vous avez réservé une place, qu’il y a un imprévu et que votre enfant ne peut pas participer au stage, merci de nous prévenir assez vite, afin que nous puissions attribuer sa place à un-e autre élève.

La participation au stage doit être confirmée par mail ou téléphone et suivie de l’envoi de la fiche d’inscription accompagnée du règlement par chèque, à l’ordre de l’Association Altitude (le chèque sera encaissé à la fin du stage) au 21 grande rue 10400 Gumery.

Tous les nouveaux inscrits et les élèves qui renouvellent leur adhésion devront fournir une photocopie d’attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile garantissant les activités extra-scolaires. .

21 Grande Rue Gumery 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 27 59

