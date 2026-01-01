Stage de cirque parents/enfants Salle de cirque Jû-Belloc
Stage de cirque parents/enfants Salle de cirque Jû-Belloc samedi 17 janvier 2026.
Stage de cirque parents/enfants
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:45:00
fin : 2026-01-17 11:45:00
Date(s) :
2026-01-17
Stage de cirque parent/enfant avec Circ’Adour.
Pendant les vacances, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique.
Au programme
Jonglage
Équilibre sur objets
Acrobaties…
Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant.
Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire.
.
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parent/child circus workshop with Circ’Adour.
During the vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop.
On the program:
Juggling
Balancing on objects
Acrobatics…
A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn while marvelling.
Places are limited, so register early.
L’événement Stage de cirque parents/enfants Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65