Stage de cirque parents/enfants Salle de cirque Jû-Belloc

Stage de cirque parents/enfants

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Début : 2026-01-17 10:45:00

fin : 2026-01-17 11:45:00

2026-01-17

Stage de cirque parent/enfant avec Circ’Adour.

Pendant les vacances, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique.

Au programme

Jonglage

Équilibre sur objets

Acrobaties…

Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant.

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire.

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com

English :

Parent/child circus workshop with Circ’Adour.

During the vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop.

On the program:

Juggling

Balancing on objects

Acrobatics…

A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn while marvelling.

Places are limited, so register early.

