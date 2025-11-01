Stage de cirque Parents enfants VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Stage de cirque Parents enfants VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 1 novembre 2025.

Stage de cirque Parents enfants

VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:30:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez assister à un stage avec votre enfant, quelque soit l’âge. Moments de complicités et d’échanges autour des différentes disciplines de cirque. .

VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 69 47 81 67 association@letoucandanslevent.com

English : Stage de cirque Parents enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de cirque Parents enfants Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Villedieu-les-Poêles