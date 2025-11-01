Stage de cirque Parents enfants VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-11-01 10:30:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
2025-11-01
Venez assister à un stage avec votre enfant, quelque soit l’âge. Moments de complicités et d’échanges autour des différentes disciplines de cirque. .
VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 69 47 81 67 association@letoucandanslevent.com
