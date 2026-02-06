Stage de cirque Plouhinec
Stage de cirque Plouhinec lundi 16 février 2026.
Stage de cirque
Dojo intercommunal Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-16
ARVISKOL, Ecole de cirque, danse et musique en Cap Sizun organise des stages de cirque pendant les vacances scolaires de février, du 16 au 20 février
– de 9h45 à 10h45 pour les 4-5 ans (45€ la semaine)
– de 10h45 à 12h15 pour les 6-12 ans (50€ la semaine)
Inscriptions sur HelloAsso
Infos auprès de l’Ecole ARVISKOL (laisser un message en cas d’absence) .
Dojo intercommunal Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de cirque
L’événement Stage de cirque Plouhinec a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz