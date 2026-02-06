Stage de cirque Plouhinec

Stage de cirque

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

ARVISKOL, Ecole de cirque, danse et musique en Cap Sizun organise des stages de cirque pendant les vacances scolaires de février, du 16 au 20 février

– de 9h45 à 10h45 pour les 4-5 ans (45€ la semaine)

– de 10h45 à 12h15 pour les 6-12 ans (50€ la semaine)

Inscriptions sur HelloAsso

Infos auprès de l’Ecole ARVISKOL (laisser un message en cas d’absence) .

Dojo intercommunal Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49

