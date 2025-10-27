Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Lundi Lundi 2025-10-27 09:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-27

Ce stage à pour but de faire découvrir et/ou valoriser les capacités de votre enfants dans plusieurs disciplines de cirques tel que la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre ou l’aérien. .

VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 69 47 81 67 association@letoucandanslevent.com

