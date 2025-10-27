Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lundi 27 octobre 2025.
Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans
VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-10-27 09:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Ce stage à pour but de faire découvrir et/ou valoriser les capacités de votre enfants dans plusieurs disciplines de cirques tel que la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre ou l’aérien. .
VILLEDIEU LES POÊLES ROUFFIGNY Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 69 47 81 67 association@letoucandanslevent.com
English : Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de cirque pluridisciplinaire 6-12 ans Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Villedieu-les-Poêles