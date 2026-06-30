Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants Oreka Zirkoa école de cirque Bayonne
lundi 6 juillet 2026 · Oreka Zirkoa école de cirque · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants
Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Stage de cirque de 4 jours en demi journées
de 10h à 12h30 pour les 4-6ans
et de 14h00 à 17h00 pour les 7-10ans
Découverte ou approfondissement des techniques de cirque, tous niveaux
Disciplines acrobatie, jonglerie, équilibre sur objet, aériens
Les ateliers sont proposés en langue basque ou en français au choix .
Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 53 92 orekazirkoa@gmail.com
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English : Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants
L’événement Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants Bayonne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bayonne
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