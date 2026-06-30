Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants Oreka Zirkoa école de cirque Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants

Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage de cirque de 4 jours en demi journées

de 10h à 12h30 pour les 4-6ans

et de 14h00 à 17h00 pour les 7-10ans

Découverte ou approfondissement des techniques de cirque, tous niveaux

Disciplines acrobatie, jonglerie, équilibre sur objet, aériens

Les ateliers sont proposés en langue basque ou en français au choix .

Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 53 92 orekazirkoa@gmail.com

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English : Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants

L’événement Stage de Cirque pluridisciplinaire enfants Bayonne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bayonne