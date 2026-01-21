Stage de cirque pour enfants Châteauneuf-sur-Cher

Stage de cirque pour enfants

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Pour les vacances d’hiver, Margot propose à nouveau une semaines de stage de cirque pour les enfants.

Voilà une nouvelle occasion d’occuper vos enfants pendant les vacances et de les initier aux différentes pratiques du cirque (jonglage, acrobatie, équilibre sur objets, aériens..) Pour les 3/5 ans 1h d’initiation par jour de 16h30 à 17h30 et les plus grand, de 6 à 10ans, 2h d’initiation par jour de 14h à 16h. 30 .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 88 97 40

English :

A 5 half-day course to introduce your children to the circus.

