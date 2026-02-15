Stage de cirque pour enfants et ados Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Stage de cirque pour enfants et ados
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20
Amateur(s) de cirque et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir différentes possibilités et disciplines de spectacles ? Rendez-vous à Sainte-Pazanne.
Au programme
Noëlle Dalsace vous propose un stage de cirque pendant les vacances de février :
de 10h à 12h : enfants de 3 à 6 ans
de 14h à 17h : enfants de 7 à 10 ans
suivi d’un goûter
initiation au jonglage, jeux d’équilibre, jeux d’objets, chapeaux bambous, Rola bola, équilibre sur boule, danse, masques…
Informations pratiques
sur réservation en ligne ici avant le 15 février
tarif selon QF : 10 € à 25 €
séance 25 à 55 €
stage de 3 jours
réduction de 10% à partir du 2ème enfant
fournir attestation CAF
Adhésion à la MC obligatoire : Duo : 20 €/an Famille : 24 €/an
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
If you’re a fan of circus and prowess of all kinds, why not come and discover the different possibilities and disciplines of our shows? See you in Sainte-Pazanne.
