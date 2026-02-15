Stage de cirque pour enfants et ados Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Stage de cirque pour enfants et ados

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Amateur(s) de cirque et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir différentes possibilités et disciplines de spectacles ? Rendez-vous à Sainte-Pazanne.

Au programme

Noëlle Dalsace vous propose un stage de cirque pendant les vacances de février :

de 10h à 12h : enfants de 3 à 6 ans

de 14h à 17h : enfants de 7 à 10 ans

suivi d’un goûter

initiation au jonglage, jeux d’équilibre, jeux d’objets, chapeaux bambous, Rola bola, équilibre sur boule, danse, masques…

Informations pratiques

sur réservation en ligne ici avant le 15 février

tarif selon QF : 10 € à 25 €

séance 25 à 55 €

stage de 3 jours

réduction de 10% à partir du 2ème enfant

fournir attestation CAF

Adhésion à la MC obligatoire : Duo : 20 €/an Famille : 24 €/an

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’re a fan of circus and prowess of all kinds, why not come and discover the different possibilities and disciplines of our shows? See you in Sainte-Pazanne.

L’événement Stage de cirque pour enfants et ados Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-02-12 par I_OT Pornic