Stage de cirque pour enfants Plouhinec
Stage de cirque pour enfants Plouhinec lundi 13 avril 2026.
Stage de cirque pour enfants
DOJO Intercommunal Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
ARVISKOL, Ecole associative d’Arts Vivants Cirque-Danse-Musique en Cap Sizun, organise une semaine de stages de cirque pour enfants de 4 à 12 ans.
Les stages se dérouleront en matinée, du 13 au 17 avril 2026
– Enfants de 4 à 5 ans 9h45 à 10h45 Tarif 45€ la semaine
– Enfants de 6 à 12 ans 10h45 à 12h15 Tarif 50€ la semaine
Inscriptions sur Helloasso en vous connectant à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-cap-sizun ou en scannant le QR Code de l’affiche.
Informations par téléphone au 06 03 35 44 49 ou par mail à musicocap@orange.fr
Nombre de places limité. Inscrivez-vous vite ! .
DOJO Intercommunal Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de cirque pour enfants
L’événement Stage de cirque pour enfants Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plouhinec (Finistère)
- Repair café Ateliers Jean Moulin Plouhinec 4 avril 2026
- Salon des collectionneurs Plouhinec 5 avril 2026
- Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec 11 avril 2026
- Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Quai Jean Jade Plouhinec 14 avril 2026
- Concert duo Bertrand CUILLER & Rachel REDMONT Plouhinec 17 avril 2026