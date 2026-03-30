Stage de cirque pour enfants

DOJO Intercommunal Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

ARVISKOL, Ecole associative d’Arts Vivants Cirque-Danse-Musique en Cap Sizun, organise une semaine de stages de cirque pour enfants de 4 à 12 ans.

Les stages se dérouleront en matinée, du 13 au 17 avril 2026

– Enfants de 4 à 5 ans 9h45 à 10h45 Tarif 45€ la semaine

– Enfants de 6 à 12 ans 10h45 à 12h15 Tarif 50€ la semaine

Inscriptions sur Helloasso en vous connectant à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-cap-sizun ou en scannant le QR Code de l’affiche.

Informations par téléphone au 06 03 35 44 49 ou par mail à musicocap@orange.fr

Nombre de places limité. Inscrivez-vous vite ! .

DOJO Intercommunal Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49

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English : Stage de cirque pour enfants

L’événement Stage de cirque pour enfants Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz