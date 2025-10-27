Stage de cirque pour les 4 à 6 ans Plobannalec-Lesconil

lundi 27 octobre 2025.

Stage de cirque pour les 4 à 6 ans

Jardin des Glénan Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-10-27 09:45:00

fin : 2025-10-31 10:45:00

2025-10-27

Naphtaline vous propose un apprentissage en douceur des Arts du Cirque afin de développer ses capacités motrices tout en s’amusant… Une activité ludique pour les vacances.

Les ateliers sont menés de façon ludique et garantissant la sécurité des élèves. Les animateurs prennent soin de respecter le rythme de chacun, et favorisent l’autonomie des enfants dans l’activité. En fonction de l’énergie, les enfants peuvent participer à une création collective présentée aux parents le dernier jour du stage.

Par groupe de 20 élèves pour 2 animateurs (minimum 6 élèves pour quel stage ait lieu).

En fonction du nombre de stagiaire, certaines séances pourront être regroupées.

En fonction du nombre d’inscrits, un atelier sera ajouté à la sale omnisport.

Tenue prévoir une tenue, style survêtement, caleçon, pantalon ample, tee-shirt et une paire de chausson style gym ou en cuir. Prévoir une bouteille d’eau non sucrée ! et un fruit.

Au programme acrobatie, trampoline, jonglerie, fil, trapèze, rouleau Américain, boule d’équilibre.

Stage possible à la semaine ou à la séance (adhésion en sus). .

Jardin des Glénan Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 58 29 99 45

