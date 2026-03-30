Stage de cirque La Pandicule Retournac
Stage de cirque La Pandicule Retournac jeudi 9 avril 2026.
Stage de cirque
La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Initiation aux arts du cirque et du spectacle vivant pour les enfants de 5 à 11 ans. Sur réservtion !
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La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
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English :
Introduction to the circus and performing arts for children aged 5 to 11. By reservation only!
L’événement Stage de cirque Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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