Stage de cirque route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré
Stage de cirque route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré samedi 25 avril 2026.
Stage de cirque
route du Boucheron Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré Creuse
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Le Cirque plein d’air organise un stage d’acrobatie, d’équilibres sur les mains et de portés acrobatiques durant ce week-end à la salle des fêtes de St Germain-Beaupré.
Ce stage est ouvert à tous les grands enfants et adolescents (10-15 ans) ayant une pratique de la gym ou du cirque.
Prévoir une tenue adaptée et un repas pour les midis.
Horaires samedi et dimanche 10h-16h .
route du Boucheron Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 16 40 67 cirquepleindair@gmail.com
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English : Stage de cirque
L’événement Stage de cirque Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien