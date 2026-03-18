Stage de cirque route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré

Stage de cirque

route du Boucheron Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le Cirque plein d’air organise un stage d’acrobatie, d’équilibres sur les mains et de portés acrobatiques durant ce week-end à la salle des fêtes de St Germain-Beaupré.

Ce stage est ouvert à tous les grands enfants et adolescents (10-15 ans) ayant une pratique de la gym ou du cirque.

Prévoir une tenue adaptée et un repas pour les midis.

Horaires samedi et dimanche 10h-16h .

route du Boucheron Salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 16 40 67 cirquepleindair@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de cirque

L’événement Stage de cirque Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien