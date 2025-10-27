Stage de cirque Saint-Sulpice-d’Excideuil

Stage de cirque Saint-Sulpice-d’Excideuil lundi 27 octobre 2025.

Stage de cirque

Salle des fêtes Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-27

Avec Caroline Baillon de la Cie Pittoresque.

3-4 ans de 9h à 10h

5-8 ans de 10h15 à 11h45

9-14 ans de 15h45 à 17h45

15 à 110 ans de 18h45 à 20h15

Tarif 50€ les trois jours + 5€ d’adhésion.

Pendant le stage on va explorer ce dont le corps est capable, d’abord seul avec de l’acrobatie au sol, puis en groupe avec des portés collaboratifs.

Nous développerons aussi le goût de la création artistique.

Salle des fêtes Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 42 39

English : Stage de cirque

With Caroline Baillon of Cie Pittoresque.

ages 3-4: 9 a.m. to 10 a.m

ages 5-8: 10:15 to 11:45 a.m

9-14 years: 3.45pm to 5.45pm

15 to 110 years: 18h45 to 20h15

Price 50? for three days + 5? membership fee.

German : Stage de cirque

Mit Caroline Baillon von der Cie Pittoresque.

3-4 Jahre: von 9h bis 10h

5-8 Jahre: von 10.15 bis 11.45 Uhr

9-14 Jahre: von 15.45 bis 17.45 Uhr

15 bis 110 Jahre: von 18.45 bis 20.15 Uhr

50? für drei Tage + 5? für die Mitgliedschaft.

Italiano :

Con Caroline Baillon della Cie Pittoresque.

età 3-4 anni: dalle 9.00 alle 10.00

5-8 anni: dalle 10.15 alle 11.45

9-14 anni: dalle 15.45 alle 17.45

15-110 anni: dalle 18.45 alle 20.15

50 per tre giorni + 5 € di quota associativa.

Espanol : Stage de cirque

Con Caroline Baillon de Cie Pittoresque.

de 3 a 4 años: de 9.00 a 10.00

5-8 años: de 10h15 a 11h45

9-14 años: de 15h45 a 17h45

de 15 a 110 años: de 18h45 a 20h15

50 ¤ los tres días + 5 ¤ de cuota de socio.

L’événement Stage de cirque Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère