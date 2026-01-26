Stage de cirque Saint-Sulpice-d’Excideuil

Stage de cirque

Salle des fêtes Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-18

2026-02-16

Avec Caroline Baillon de la Cie Pittoresque.

3-4 ans de 9h à 10h

5-8 ans de 16h15 à 17h45

9-14 ans de 14h à 16h

15 à 110 ans de 18h15 à 20h15

Tarif 50€ les trois jours + 5€ d’adhésion.

Le groupe des 3-4 ans se fera avec un parent pour soutenir les plus petits.

Tarif en fonction de la durée

Salle des fêtes Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 42 39

English : Stage de cirque

With Caroline Baillon from Cie Pittoresque.

ages 3-4: 9 a.m. to 10 a.m

ages 5-8: 4:15pm to 5:45pm

ages 9-14: 2pm to 4pm

15 to 110 years: 6:15pm to 8:15pm

Price 50? for three days + 5? membership fee.

The 3-4 year-old group will be accompanied by a parent to support the younger children.

Price according to duration

