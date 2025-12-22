Stage de cirque session parent/enfant 0-5 ans, Rue des charmilles Mauges-sur-Loire

Stage de cirque session parent/enfant 0-5 ans

Rue des charmilles Beausse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 10:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Que diriez-vous de vous essayer aux arts circassiens avec vos touts-petits ? Une expérience à vivre avec un stage de cirque à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes..

Pendant les vacances scolaires de février des stages de Cirque sont proposés pour permettre à chacun de découvrir et s’initier dans une ambiance ludique et créative. Ouverts à tous les âges et à tous les profils, ces stages sont pensés comme un véritable temps de rencontre, d’expression et de partage même pour les plus petits ! Une session parents/enfants à tester pour un moment 100% détente.

Les stages Cirque, encadrés par la compagnie Roule ta boule, invitent les participant·es à explorer les disciplines circassiennes.

Point d’orgue de la semaine, les spectacles de fin de stages auront lieu le samedi 28 février 2026, de 16h à 18h30, à la salle Bélisa de Beausse. Un moment convivial et festif, ouvert au public, pour découvrir le travail accompli et applaudir l’énergie créative des stagiaires. .

Rue des charmilles Beausse Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 27 50 39 plume.emois@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How would you like to try your hand at circus arts with your little ones? A circus workshop in Mauges-sur-Loire, between Angers and Nantes…

L’événement Stage de cirque session parent/enfant 0-5 ans Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges