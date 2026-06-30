Stage de Cirque spécialité aériens Oreka Zirkoa école de cirque Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Stage de Cirque spécialité aériens

Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:30:00

fin : 2026-07-07 20:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage de cirque pour tous les niveaux en spécialité aériens Trapèze, tissu, cerceau, corde, Mât Chinois .

Oreka Zirkoa école de cirque 3 rue albert thomas Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 53 92 orekazirkoa@gmail.com

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English : Stage de Cirque spécialité aériens

L’événement Stage de Cirque spécialité aériens Bayonne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bayonne