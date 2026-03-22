Stage de Cirque Théâtre Buissonnier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 16:30:00

fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Envie de prendre de la hauteur ?

Ce stage de cirque invite les enfants à découvrir l’acrobatie et les arts aériens ! Équilibre, suspension et fun sont au programme. Le tout encadré par une artiste circassienne.

Réservation obligatoire

Places limitées

Envie de prendre de la hauteur ?

Ce stage de cirque invite les enfants de 6 à 14 ans à découvrir l’acrobatie et les arts aériens ! Équilibre, suspension et fun sont au programme. Le tout encadré par Jeanne Ragu, artiste circassienne sous le ChApiteau dans le Parc Louis-Moullin à Nogent-le-Rotrou.

Réservation obligatoire

Places limitées

75€ par enfant 75 .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

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English :

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This circus workshop invites children to discover acrobatics and aerial arts! Balance, suspension and fun are on the program. Supervised by a circus artist.

Reservations required

Places limited

L’événement Stage de Cirque Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE