Stage de Cirque Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou

Stage de Cirque Théâtre Buissonnier 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 2026-04-13

Stage de Cirque Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou lundi 13 avril 2026.

Stage de Cirque Théâtre Buissonnier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 16:30:00
fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :
2026-04-13

Envie de prendre de la hauteur ?
Ce stage de cirque invite les enfants à découvrir l’acrobatie et les arts aériens ! Équilibre, suspension et fun sont au programme. Le tout encadré par une artiste circassienne.
Réservation obligatoire
Places limitées
Envie de prendre de la hauteur ?
Ce stage de cirque invite les enfants de 6 à 14 ans à découvrir l’acrobatie et les arts aériens ! Équilibre, suspension et fun sont au programme. Le tout encadré par Jeanne Ragu, artiste circassienne sous le ChApiteau dans le Parc Louis-Moullin à Nogent-le-Rotrou.
Réservation obligatoire
Places limitées
75€ par enfant 75  .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77  cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

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English :

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This circus workshop invites children to discover acrobatics and aerial arts! Balance, suspension and fun are on the program. Supervised by a circus artist.
Reservations required
Places limited

L’événement Stage de Cirque Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE

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