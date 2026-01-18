Stage de cirque vacances d’hiver Aire-sur-l’Adour
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
2026-02-09
STAGES VACANCES D’HIVER 2026
Association Française de Cirque Adapté
ART DU CIRQUE Acrobatie Jonglerie Equilibre sur objet Disciplines Aériennes Expression
DU 9 AU 13 FÉVRIER
DU 16 AU 20 FÉVRIER
9H30 11H30 4 6 ans
13H30 16H30 —7 12 ans (15,60€ de cotisation pour les non-licenciées sur l’année en cours)
Chapiteau de l’AFCA Quartier de la Plaine
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
05 58 71 66 94
direction@afca-cirqueadapte.net
www.afca-cirqueadapte.net .
Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94
