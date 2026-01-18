Stage de cirque vacances d’hiver

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

STAGES VACANCES D’HIVER 2026

Association Française de Cirque Adapté

ART DU CIRQUE Acrobatie Jonglerie Equilibre sur objet Disciplines Aériennes Expression

DU 9 AU 13 FÉVRIER

DU 16 AU 20 FÉVRIER

9H30 11H30 4 6 ans

13H30 16H30 —7 12 ans (15,60€ de cotisation pour les non-licenciées sur l’année en cours)

Chapiteau de l’AFCA Quartier de la Plaine

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

05 58 71 66 94

direction@afca-cirqueadapte.net

www.afca-cirqueadapte.net .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de cirque vacances d’hiver

L’événement Stage de cirque vacances d’hiver Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-15 par Tourisme Aire Eugénie