Stage de cirque vacances d’hiver – Le Salto, Le Salto, Alès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:30:00+01:00 – 2026-02-23T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T13:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

Pendant les vacances d’hiver 2026, Le Salto organise une semaine de stage de cirque à destinantion des enfants, placée sous le signe de la découverte, du mouvement et du plaisir de pratiquer ensemble.

Encadré par des professionnels des arts du cirque, les enfants découvrent les grandes disciplines circassiennes : équilibre, acrobatie, jonglage, aériens… Le tout dans une ambiance conviviale, ludique et bienveillante, où l’amusement va de pair avec l’apprentissage.

Temps fort en fin de semaine : Chaque stage se conclus par une restitution, permettant aux enfants de partager avec leurs proches le fruit de leur exploration artistique.

Des stages adaptés à chaque âge :

4 – 6 ans : de 10h30 à 12h30

7 – 12 ans : de 13h30 à 16h30

Informations & renseignements : au 04 66 30 14 90 (Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h) ou contact@lesalto.com

Un rendez-vous idéal pour bouger, créer, s’exprimer… et vivre le cirque de l’intérieur pendant les vacances !

Le Salto 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

