Stage de cirque vacances d’hiver tissu aérien Aire-sur-l’Adour

STAGE VACANCES HIVER 2026
Tissu Aérien
Jeudi 19 février 2026 de 17h à 19h Avec Alycia
De 11 à 17 ans
16€ participant+1€ Licence FFEC Pirouette pour les non licenciés 2026
Chapiteau de I’AFCA Quartier de la Plaine Aire sur l’Adour
05.58.71.66.94
direction©afca-cirqueadapte.net .
