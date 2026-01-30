Stage de cirque vacances d’hiver tissu aérien Aire-sur-l’Adour

Stage de cirque vacances d’hiver tissu aérien

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour Landes

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

STAGE VACANCES HIVER 2026

Tissu Aérien

Jeudi 19 février 2026 de 17h à 19h Avec Alycia

De 11 à 17 ans

16€ participant+1€ Licence FFEC Pirouette pour les non licenciés 2026

Chapiteau de I’AFCA Quartier de la Plaine Aire sur l’Adour

05.58.71.66.94

direction©afca-cirqueadapte.net .

Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

