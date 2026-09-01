Stage de claquettes Espace André Jacq Carantec
jeudi 17 septembre 2026 · Espace André Jacq · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Stage de claquettes
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2027-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-17 2027-02-13
Débutant 10h-12h : découverte des claquettes, apprentissage des pas de base et chorégraphie
Intermédiaire 13h30 – 15h30 : voir et/ou revoir combinaison de pas ,technique plus « poussée », chorégraphie.
Enfants 16h – 17h .
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 47 60 19 26
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English :
L’événement Stage de claquettes Carantec a été mis à jour le 2026-09-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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